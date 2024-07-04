Ватикан не нашел ничего сверхъестественного в плачущей кровью статуе Девы Марии

В конце июня Ватикан официально отказался считать чудом знаменитую статую Мадонны из Тревиньяно, плачущую кровью. Это вызвало смятение среди тысяч итальянцев, которые несколько лет искреннее верили в пророчества Жизеллы Кардиа, которой принадлежала статуя. Женщина восемь лет пользовалась доверчивостью и религиозностью соотечественников и каждый месяц передавала им откровения якобы от самой Девы Марии. Как ей удалось добиться такого влияния и что теперь с ней будет?

Чудеса в области Лацио начались в 2016 году

Весть о том, что в коммуне Тревиньяно-Романо на берегу озера Браччано появилась чуть ли не святая, которая говорит с самой Девой Марией через ее статую, начали разноситься по Италии в 2016 году.

Восемь лет назад Кардиа, которой сейчас 53 года, объявила, что у озера ей явилась Богоматерь, а потом стала посылать ей откровения третьего числа каждого месяца. При этом на лике статуи Мадонны, которую Кардиа установила на берегу, появлялась кровь.

Уже через год в Тревиньяно-Романо начали стекаться сотни паломников, желавших узреть чудо, а в карман Кардиа и ее мужа Джанни потекли щедрые пожертвования, исчислявшиеся, как теперь считается, сотнями тысяч евро.

Дети мои, благодарю вас за то, что вы собрались здесь для молитвы, и за то, что ответили на призыв мой в сердце своем. Я прошу вас, как скорбящая мать: примите Бога. Путы тьмы держат вас, сыны и дочери мои. Помните, что страдания обернутся благодатью из «послания» Девы Марии, якобы переданного через Жизеллу Кардиа 3 апреля 2023 года

Сама итальянка скромно отказывалась называть себя святой, предпочитая титулы медиума и визионерки. Она смиренно принимала подаяния от все увеличивавшейся паствы и рассказывала о чудесах, которые являла через нее Богородица.

Жизелла Кардиа Фото: Massimo Di Vita / Archivio Massimo Di Vita / Mondadori Portfolio / Getty Images

Одно из них было поистине библейским. Кардиа утверждала, что однажды накормила 15 человек якобы бесконечными кусками пиццы и рагу из кролика. Другие подробности «чуда» не разглашались. Также пророчица утверждает, что с помощью статуи Девы Марии предсказала пандемию COVID-19. Тут тоже нет никаких дополнительных сведений.

Кардиа привезла статую Девы Марии с другого места, где она якобы являлась

Статую Богоматери, которая теперь прославилась на весь мир, Кардиа купила в поселении Меджугорье в Боснии и Герцеговине. Это место, где чудо явления матери Иисуса Христа произошло в 1981 году. По крайней мере, в этом уверены многие христиане.

24 июня 1981-го пятнадцатилетняя Иванка Иванкович и ее шестнадцатилетняя подруга Мирьяна Драгичевич отправились прогуляться, чтобы «покурить и поболтать». Вскоре Иванкович узрела на холме «сияющий силуэт женщины» и сказала подруге: «Мирьяна, смотри, это Богоматерь!» Сначала Драгичевич ничего не увидела, однако потом они встретили 13-летнюю Милку Павлович. Когда три девушки взошли на холм, Дева Мария явилась снова, и на этот раз ее видели уже все.

Вскоре к ним присоединились еще трое подростков, которые также увидели мать Христа.

Они сказали, что это была женщина лет 20 с темными волосами, голубыми глазами и венцом из звезд на голове. На ней были голубовато-серое одеяние и белая вуаль Рэндалл Салливан американский журналист

С тех пор явления Девы Марии в Меджугорье продолжаются, а паломники регулярно съезжаются в поселок. Католическая церковь до сих пор не признала видения подростков официально. Папа Римский Франциск заявил в 2017 году, что первоначальные видения «заслуживают более глубокого исследования», тогда как последующие «имеют сомнительную ценность».

Мадонна из Тревиньяно Фото: Marco Ravagli / Future Publishing / Getty Images

Привезенная Кардиа в Тревиньяно-Романо статуя Девы Марии является копией одного из изваяний, установленных в Меджугорье. Да и сама история первой встречи женщины Богородицей похожа на ту, что рассказали девушки из Боснии более 40 лет назад.

Скептики сразу же усомнились в заявлениях Кардиа

Начиная с 2016 года появлялось все больше людей, уверовавших, что статуя Мадонны из Тревиньяно действительно плачет кровавыми слезами, а Кардиа получает откровения лично от Девы Марии. При этом многие жители коммуны с самого начала не поверили во все эти чудеса.

Подловить визионерку на лжи пытались все восемь лет ее головокружительной карьеры. В частности, в 2020 году некие активисты собрали «слезы» статуи и отправили их на экспертизу. После серии тестов, в том числе и генетического, выяснилось, что образцы крови принадлежали самой Кардиа.

В 2023-м жители коммуны наняли частного детектива, который провел свои исследования. Он пришел к выводу, что «слезы Девы Марии» являются свиной кровью и передал отчет с доказательствами карабинерам

Впрочем, на истинно верующих в дар Кардиа эти открытия не произвели никакого впечатления. По крайней мере, на большинство.

На Кардиа подал жалобу ближайший почитатель

В том же 2023-м прокуратура начала расследование против прорицательницы, ее приближенных и организации. Разбирательство началось после жалобы некоего Луиджи Авеллы.

Пожилой мужчина был одним из самых рьяных поклонников дара Кардиа и даже стал ее личным другом. Более того, состоятельный итальянец пожертвовал организации женщины 124 тысячи евро (11,8 миллиона рублей). Однако летом 2023-го он обвинил Кардиа в обмане, после того как заметил в ее поведении «некие аномалии». Речь, судя по всему, идет о нецелевом использовании пожертвований.

28 июля 2023 года Министерство финансов предъявило иск членам ассоциации за растрату, и дело будет передано в суд. Я очень надеюсь увидеть их всех в тюрьме Луиджи Авелла бывший адепт Жизеллы Кардиа

Жизелла Кардиа с мужем и почитателями Фото: Marco Ravagli / Future Publishing / Getty Images

В ходе проверки деятельности Кардиа компетентными органами выяснились еще более интересные факты. Оказалось, что ранее женщина жила на Сицилии под именем Марии Джузеппы Скарпуллы. Более того, в 2013 году она получила там двухлетний срок за мошенничество в области недвижимости. В результате махинаций с арендой зданий женщина с мужем присвоили себе крупную сумму, которая равняется как минимум 108 тысячам евро (10,2 миллиона рублей).

Суд приговорил Кардиа к тюремному заключению, однако потом заменил реальный срок на условный. После этого женщина перебралась в Тревиньяно-Романо, потом отправилась в Боснию и Герцеговину, вернулась оттуда со статуей и объявила, что Дева Мария теперь общается с ней лично.

В Ватикане Мадонну из Тревиньяно тоже отказались считать чудом

На фоне всех этих скандалов историей статуи из Тревиньяно и «чудес» в исполнении Кардиа с удвоенной силой заинтересовались в Ватикане. Проверки начались в марте, а в июне представители Дикастерии доктрины веры официально заявили, что ничего чудесного во всем этом не обнаружили.

Очевидно, что ничего сверхъестественного в этом нет. Пусть Пресвятая Дева Мария, Мать Иисуса, Мать Церкви и наша Мать, восстановит мир и спокойствие ради духовного благополучия верующих прихода Тревиньяно-Романо и всех божьих людей епархии Чивита-Кастеллана из заключения Дикастерии доктрины веры Ватикана, 27 июня 2024 года.

Это решение раскололо верующих. Многие безоговорочно приняли решение Ватикана, другие же не отреклись от статуи, Кардиа и их пророчеств. Сразу же после опубликования официальной реакции Ватикана появились сведения, что визионерка якобы куда-то сбежала. Впрочем, вскоре она через соцсети обратилась к адептам и заявила, что 3 июля очередной сеанс общения с Богородицей состоится как обычно.

Более того, решение Ватикана не выглядит и прямым осуждением. Согласно принятой в мае новой процедуре оценки чудес, явления Девы Марии больше не будут рассматриваться как сверхъестественные. Для этого теперь нужно личное распоряжение Папы.

Папа Римский Франциск Фото: Vatican Media /­ Handout / Reuters

Адвокат Соланж Маркиньоли, представляющая интересы Кардиа, сказала, что решение Ватикана не имеет большого значения и никак не повлияет на деятельность общины, сложившейся вокруг нее.

Из истории мы знаем, что католическая церковь всегда с осторожностью относилась к явлениям Девы Марии и другим сверхъестественным явлениям. Некоторые, хотя и не получили официального признания, продолжают действовать. Например, культ в Меджугорье Соланж Маркиньоли адвокат Жизеллы Кардиа, интервью Fanpage.it

3 июля очередная встреча с паствой действительно состоялась. На ней Кардиа обвинила журналистов и юристов, которые называют ее мошенницей, во вранье. Она также сказала, что видения Девы Марии начались у нее еще в Меджугорье в 2016 году (ранее она говорила, что увидела Богородицу над водами озера Браччано).

Кроме того, Кардиа уверила паству, что будет продолжать свою деятельность, «пока это позволяет закон». Судя по всему, некие опасения по поводу своего будущего у самопровозглашенного голоса Богородицы все-таки есть. Дальнейшую ее судьбу определит следствие по делу о растрате, однако пока неизвестно, когда оно дойдет до суда.

