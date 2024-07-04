ФСБ задержала бывшего вице-мэра Челябинска по делу о взятке в 10 миллионов рублей

В Челябинске ФСБ задержала бывшего вице-мэра по делу о взятке в 10 млн рублей

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя главы Челябинска, экс-председателя комитета градостроительства и архитектуры по делу о взятке на сумму более 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, с 2017 по 2019 году чиновник получил через посредника взятку. Ее передал сотрудник коммерческой структуры за содействие в подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке одной из территорий Советского района. В 2019 году задержанный временно исполнял обязанности главы Челябинска и подписал соответствующие документы.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Ему грозит до 15 лет колонии и штраф.

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