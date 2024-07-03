У замначальника московской ИФНС потребовали изъять недвижимость и миллионы

Прокуратур попросил изъять имущество у замначальника московской ИФНС на ₽123 млн

Прокуратура города Москвы обратилась в Гагаринский районный суд с просьбой обратить в доход государства недвижимость бывшего заместителя начальника инспекции ФНС (ИФНС) № 15 Елены Ишхановой. Об этом сообщается на сайне надзорного органа.

У обвиняемой в получении взятки чиновницы хотят изъять недвижимость, на которую отсутствуют доказательства законного приобретения. Кроме того, с Ишхановой хотят взыскать 123 миллиона рублей, вырученных с продажи имущества.

По данным прокуратуры, с сентября 2016 года по октябрь 2018 года Ишханова на должности начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС России № 28 со старшим государственным налоговым инспектором отдела камеральных проверок получили вознаграждения на 1,3 миллиона рублей. За эту сумму они должны были не предоставлять сведения о фактическом отсутствии юридических лиц, регистрирующихся в заявленном взяткодателем адресе.

Возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») УК РФ. Ишханова находится в СИЗО, а ее сообщник в международном розыске.