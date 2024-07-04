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12:57, 4 июля 2024Наука и техника

Обнаружена необычная радиогалактика

arXiv: обнаружена необычная радиогалактика J0011+3217

Фото: Smilyk Pavel / Shutterstock / Fotodom

Астрономы, используя радиотелескоп LOFAR, обнаружили новую необычную радиогалактику J0011+3217. Об открытии сообщается на сервере препринтов arXiv.

Радиогалактики излучают радиоволны из своих центральных ядер, где черные дыры аккрецируют газ и пыль, генерируя высокоэнергетические струи. Во время своей активной стадии, которая может длиться до 100 миллионов лет, эти галактики имеют такие особенности, как радиолепестки — протяженные области радиоизлучения, которые располагаются по обе стороны от ядра. После завершения активной стадии эти сигнатуры исчезают.

Исследователи, используя данные второго выпуска обзора неба LOFAR на частоте 144 мегагерц, идентифицировали J0011+3217 как гигантскую радиогалактику с односторонним вторичным лепестком и невыровненными гигантскими первичными лепестками. Галактика также, вероятно, связана с галактическим скоплением Abell 7.

Наблюдения показали, что вторичный радиолепесток имеет линейный размер около 2,77 миллиона световых лет, что составляет около 85 процентов от первичных лепестков. Такие односторонние вторичные лепестки являются чрезвычайно редкими, и подобная структура не наблюдалась ранее ни в одной другой радиогалактике X-образной формы.

Астрономы отметили, что вторичный лепесток в J0011+3217 обладает незначительными искажениями или отклонениями от оси, что характерно для широкоугольных хвостов (WAT). Эти изогнутые радиоисточники обычно связаны с доминирующей галактикой в скоплении или группе.

Исследователи подчеркивают необходимость дальнейшего изучения J0011+3217 для полного понимания ее особенностей.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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