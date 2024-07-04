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14:36, 4 июля 2024Экономика

Центробанк похвастался заменой «Базеля» на «Воронеж»

Первый зампред ЦБ Тулин заявил о гордости за новый подход к регулированию банков

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Новый подход Центробанка к контролю за связями банков с крупнейшими заемщиками выглядит абсолютно инновационным и не имеющим прецедентов в мировой практике. Об этом на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге заявил первый зампред регулятора Дмитрий Тулин, подчеркнув, что у него разработка вызывает чувство гордости передает РБК.

Он напомнил, что еще летом 2022 года глава ВТБ Андрей Костин призвал прекратить использовать стандарт регулирования, который разрабатывает Базельский комитет по банковскому надзору в Швейцарии, так называемый «Базель», и заменить его на какой-нибудь «Воронеж».

Тогда банкир указал, что на фоне беспрецедентных санкций следовать швейцарским стандартам абсурдно. Тулин похвастался, что переход в части регулирования связей банков с крупными заемщиками уже произошел.

Главной особенностью «Воронежа» (речь идет о требованиях на ближайшие пять лет, которые ЦБ анонсировал в конце июня) он назвал его «разноцветность». Если в «Базеле» идет, образно говоря, покраска в серый цвет — то черного добавят в регулирование (ужесточение), то белого (ослабление), то теперь подход полностью меняется.

Тулин отказался признать, что требования становятся жестче. По его мнению, регулятор отменяет утратившие актуальность послабления в нормативах, потому что их сохранение никому бы не помогло, а ужасный конец лучше, чем ужас без конца.

Одним из нововведений ЦБ может стать создание Фонда поддержки банковского сектора (ФПБС) для помощи кредитным организациям, у которых нормативы концентрации риска превышают сигнальные значения. Объем фонда составит до 500 миллиардов рублей.

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      Платон Щукин
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