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12:02, 28 июня 2024Экономика

Центробанк собрался найти деньги для поддержки банков

Центробанк России сообщил о планах создать Фонд поддержки банковского сектора

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Банк России собирается создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС) для поддержки кредитных организаций, у которых нормативы концентрации риска превышают сигнальные значения. Об этом говорится в консультативном докладе ЦБ «Регулирование рисков кредитной концентрации».

Объем фонда, предположительно, составит 500 миллиардов рублей. В текущем году регулятор намерен проработать концепцию нового режима и подготовить изменения в законодательство.

Предполагается, что банки начнут платить повышенные отчисления в фонд страхования вкладов (ФОСВ), а в перспективе — в планируемый ФПБС, в случае, когда нормативы концентрации находятся в пределах от 25 до 40 процентов («оранжевая зона»). Таким образом, банк сможет принимать более высокий риск по высоконадежным заемщикам при запасе капитала.

В ЦБ надеются, что требования мотивируют банки избегать риска, но с другой стороны, позволят им быть гибкими при выборе модели работы. Внесение законопроекта запланировано на осеннюю сессию Госдумы.

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Поводом для нововведений стала высокая кредитная концентрация банков, то есть ситуация, когда у них скапливается большой объем кредитов крупнейшим заемщикам. Если такой заемщик допустит дефолт, то банк лишится значительной части капитала, что может закончиться отзывом лицензии. А если кредитная организация входит в список системно значимых, то ситуация нарушит стабильность всей финансовой системы.

В нынешних условиях борьба против такого риска проводится с помощью нормативов, но результаты выглядят противоречиво. Банки научились обходить требования и снижать риски формально.

Ранее первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин призвал приложить максимум усилий, в том числе использовать непопулярные меры, для поиска решения проблемы проведения трансграничных платежей для импортеров и экспортеров, потому что их прекращение в условиях санкций приведет к гибели российской экономики.

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      Платон Щукин
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