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08:23, 4 июля 2024Силовые структуры

Группа россиян незаконно легализовала почти 11 тысяч мигрантов

Волк: в Приморье задержаны организаторы незаконной миграции

Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Приморском крае полицейские пресекли деятельности преступной группы, занимающейся незаконной легализацией иностранцев в России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в помещении фирмы, оказывавшей гостиничные услуги мигрантам, и двух хостелах на улице Гульбиновича и в Инженерном переулке, сообщники выдавали мигрантам фиктивные документы о регистрации по месту пребывания. Такой «бизнес» они начали вести с 2022 года. За это время преступники помогли в легализации почти 11 тысячам мигрантов и заработали 25 миллионов рублей.

Возбуждено дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Полицейские задержали руководителя компании и двух его сообщников. Во время обысков в помещениях силовики изъяли компьютерную технику, сим-карты, электронные носители информации, печати, записные книжки, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих местных жителей, которые незаконно легализовали более 20 мигрантов.

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      Екатерина Кашурникова
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