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07:01, 4 июля 2024Силовые структуры

Гвардии полковника ВДВ заподозрили в особо крупном мошенничестве

ФСБ задержала за мошенничество попавшего под санкции США полковника Городилова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники органов военной контрразведки ФСБ задержали командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дело об особо крупном мошенничестве, в котором Городилов значится как подозреваемый, передано в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. Какие-либо детали дела не разглашаются.

Городилов находится под санкциями США. По информации американских СМИ, комбриг якобы мог иметь отношение к преступлениям против мирного населения.

В марте российского офицера внутренней службы ГУФСИН вернули из зоны специальной военной операции (СВО) из-за уголовного дела о мошенничестве, которое завели из-за невыплаченного им займа в размере пять тысяч рублей. Мужчина забыл вернуть долг и выплатил его через два месяца после фактической даты списания. Об уголовном деле он узнал, уже находясь в зоне боевых действий.

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      Марина Совина
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