Россиянин ради мести переоделся в полицейского и устроил рейд на торговой базе

В Хабаровске мужчины переоделись в полицейских и ворвались на торговую базу

В Хабаровске задержали и отправили в СИЗО россиянина Григория Ревякина, напугавшего сотрудников и владельцев торговых точек на одной из городских баз. Подробности в четверг, 4 июля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, на торговую базу в поселке Горького ворвались одетые в полицейскую форму мужчины. Они начали досматривать машины, разгромили служебное помещение охраны и избили владельца базы Сурена. Позже стало ясно, что командовавший «рейдом» Ревякин не является полицейским, а устроенная им «проверка» являлась местью за подругу, у которой Сурен снимал жилье, но не заплатил.

Действия злоумышленников попали на видеорегистраторы очевидцев. Настоящие полицейские вскоре задержали Ревякина, у него нашли охолощенный пистолет Макарова и перцовый баллончик. В ближайшее время суд решит вопрос об аресте соучастников преступления.

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