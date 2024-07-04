Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:09, 4 июля 2024Силовые структуры

Россиянин ради мести переоделся в полицейского и устроил рейд на торговой базе

В Хабаровске мужчины переоделись в полицейских и ворвались на торговую базу

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Хабаровске задержали и отправили в СИЗО россиянина Григория Ревякина, напугавшего сотрудников и владельцев торговых точек на одной из городских баз. Подробности в четверг, 4 июля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, на торговую базу в поселке Горького ворвались одетые в полицейскую форму мужчины. Они начали досматривать машины, разгромили служебное помещение охраны и избили владельца базы Сурена. Позже стало ясно, что командовавший «рейдом» Ревякин не является полицейским, а устроенная им «проверка» являлась местью за подругу, у которой Сурен снимал жилье, но не заплатил.

Действия злоумышленников попали на видеорегистраторы очевидцев. Настоящие полицейские вскоре задержали Ревякина, у него нашли охолощенный пистолет Макарова и перцовый баллончик. В ближайшее время суд решит вопрос об аресте соучастников преступления.

26 мая в Екатеринбурге суд приговорил лжеэлектрика к семи годам за кражу 125 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал способ одномоментно прекратить конфликт с Украиной. Что для этого требуется?

      Путина и Лукашенко накормили чебуреками, куырдаком и тушпарой

      В Госдуме предложили создать систему утилизации органического мусора

      Экс-директор Ротару раскрыл доходы певицы от отеля в Крыму

      Пожилой китаец отстал от туристической группы и без вести пропал в российском городе

      В московском метро мужчина напал на подростков и попал на видео

      Посол России в США вернется в Москву

      Россиянам назвали самые подорожавшие за год продукты

      Россиянкам назвали ускоряющие старение кожи продукты

      Россияне пожелали внедрения цифрового рубля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше