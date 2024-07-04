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17:52, 4 июля 2024Экономика

Россиянам разъяснили значение чеболизации экономики страны

Экономист Беляев назвал чеболизацию мегамонополией

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Чеболизация экономики предполагает объединение всех видов хозяйственной деятельности одной «мегамонополией», объяснил экономист Михаил Беляев. Значение этого подхода он разъяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«Чебол — это такая специфическая хозяйственная структура, которая была и до сих пор есть в Южной Корее. Это огромная структура, управляемая одной семьей или группой, олигархатом, объединяющая все виды хозяйственной деятельности: финансовую, производственную, торговую. Это мегамонополия, которая, как предполагается, могла бы добиваться успехов в экономике», — объяснил Беляев.

В Минпромторге России, по словам экономиста, необходимость чеболизации объясняют сложностями в экономике, санкциями, затрудняющими получение капитала и реализацию товаров за пределами страны.

«Но, во-первых, кроме Запада у нас есть Восток, куда мы хорошо переместились по сбыту. Во-вторых, необходимо заниматься не внешней, а внутренней экономикой, поскольку экспорт проходит ее только по касательной», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что Россия в процессе перестройки национальной экономики, что связано с западными санкциями и разворотом на Восток, постепенно движется в сторону чеболизации.

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      Наталия Белова
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