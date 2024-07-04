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09:44, 4 июля 2024Силовые структуры

Иностранец совратил 14-летнюю девочку в интернете и попал в российский СИЗО

На Алтае арестовали иностранца, развратившего девочку в интернете

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На Алтае арестовали 38-летнего гражданина Узбекистана, совратившего девочку в сети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ноябре 2023 года иностранец из Подмосковья создал фейковую страницу во «ВКонтакте» под женским именем. Там он познакомился с 14-летней жительницей Алтайского края и за деньги уговорил ее прислать откровенные фото. Обвиняемый разместил фотографии девочки на своей странице.

Мать потерпевшей узнала о произошедшем и обратилась в полицию. Против иностранца возбудили дело по части 1 статьи 135 («Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста»), пункту «г» части 2 статьи 242.1 («Публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенная с использованием сети Интернет») УК РФ. Мужчину задержали в Балашихе и доставили в Горно-Алтайск. Он уже признал вину. Следователи проверят законность пребывания обвиняемого в России и его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее стало известно, что в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана за попытку изнасиловать местную жительницу.

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      Екатерина Кашурникова
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