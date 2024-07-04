Истребитель Typhoon опасно сблизился с российским Ан-30 в Хомсе

Истребитель Typhoon коалиции во главе с США опасно сблизился с самолетом Ан-30 Воздушно-космических сил (ВКС) России в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению сторон генерал-майор Юрий Попов, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что инцидент произошел 3 июля в период с 9:44 до 9:51 по московскому времени в районе Эт-Танф. В этот момент Ан-30 совершал плановый полет в небе Сирии.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения», — подчеркнул Попов.

Утром 29 июня над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс в Сирии на высотах от 7500 до 8500 метров беспилотник MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизился с российским истребителем Су-35. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов отметил высокий профессионализм российского летчика, который принял все меры по предотвращению столкновения.