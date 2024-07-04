Известного российского рэпера избили перед концертом в Омске

Пятеро человек ворвались в гримерку российского рэпера Кишлака (настоящее имя — Максим Фисенко) и напали на него перед концертом в Омске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Недоброжелатели с перцовыми баллончиками сорвали выступление артиста в клубе «Викинг». По словам очевидцев, мужчины избили организаторов мероприятия, персонал, самого исполнителя и его поклонников. Злоумышленники заявляли, что «выступления не будет».
По данным канала, рэпер планирует зафиксировать ожоги и побои, а затем обратиться в полицию.
В 2023 году глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила об отмене концерта Кишлака в городе Чебоксары.