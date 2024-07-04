Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:43, 4 июля 2024Культура

Известного российского рэпера избили перед концертом в Омске

Mash: пятеро человек избили российского рэпера Кишлака перед концертом в Омске

Кадр: Telegram-канал Mash

Пятеро человек ворвались в гримерку российского рэпера Кишлака (настоящее имя — Максим Фисенко) и напали на него перед концертом в Омске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Недоброжелатели с перцовыми баллончиками сорвали выступление артиста в клубе «Викинг». По словам очевидцев, мужчины избили организаторов мероприятия, персонал, самого исполнителя и его поклонников. Злоумышленники заявляли, что «выступления не будет».

По данным канала, рэпер планирует зафиксировать ожоги и побои, а затем обратиться в полицию.

В 2023 году глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила об отмене концерта Кишлака в городе Чебоксары.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о невозможности прекратить огонь на Украине. Что мешает остановить конфликт?

      Певица Zivert назвала дату возвращения на сцену после болезни

      Павел Дуров высказался об игре Hamster Kombat

      Плющенко назвал сумму для соревнования с Ягудиным

      Суд по аресту полковника ВДВ Городилова закрыли от прессы

      Россиянин выиграл в лотерею 23 миллиона рублей и не забрал деньги

      В России предложили арендовать дом Louis Vuitton

      Известного российского рэпера избили перед концертом в Омске

      Россиянкам с пышными формами назвали модную одежду на лето

      Белоусов обозначил причины для лишения выплат мобилизованных на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше