Известный российский актер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Актер Матвей Лыков: в Москве чище и больше удобств по сравнению с Нью-Йорком

Известный российский актер и модель Матвей Лыков, сын Александра Лыкова заявил, что Москва превосходит Нью-Йорк, Париж, Берлин и Лондон по количеству удобств, качеству сервиса, а также по чистоте улиц. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Артист ответил на вопрос о том, какие преимущества у российской столицы перед зарубежными мегаполисами. «Москва все-таки более чистая. Еще здесь больше удобств, хороший сервис. В Москве очень удобно жить и работать», — считает Лыков. Он отметил, что Москва впечатляет его тем, насколько современные технологии в ней интегрированы и применены в повседневной жизни, добавив, что это живой, динамичный и красочный город.

Главным отличием москвичей от жителей других городов Лыков назвал то, что жители, несмотря на то, что они разные, отлично уживаются друг с другом. «Так происходит и в большинстве столиц мира. Но здесь есть представители всех национальностей и регионов страны. Москва уникальна в этом плане», — заключил актер.

Ранее в июле писатель Вадим Левенталь заявил, что москвичи фактически ничем не отличаются от петербуржцев.