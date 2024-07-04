Члены КПРФ подали в суд на губернатора российского региона

В Тверской области члены КПРФ подали в суд на губернатора Руденю

В Тверской области члены КПРФ из Бологовского муниципального округа подали в суд на губернатора Игоря Руденю. Об этом сообщается на странице местного отделения партии в соцсети «ВКонтакте».

Иск подал руководитель фракции КПРФ в Думе Бологовского округа Сергей Кормаков. Политик утверждает, что Руденя уклоняется от представления в местный парламент кандидатур трех членов конкурсной комиссии по выборам главы муниципалитета, и требует «устранить допущенное нарушение».

Как объяснили в местном отделении КПРФ, согласно закону, в комиссию должно входить равное число представителей регионального правительства и муниципальной думы. В случае Бологовского округа — по три кандидата. Утверждается, что депутаты еще 6 декабря 2023 года направили Рудене обращение с просьбой включить в комиссию представителей парламента, однако распоряжение губернатор до сих пор не подписал.

Коммунисты считают, что глава региона умышленно затягивает процесс. По их словам, на неоднократные обращения к правительству Тверской области с просьбой провести выборы главы муниципального округа, образованного после упразднения Бологовского района в мае 2023 года, им отвечают, что срок конкурса по отбору кандидатур не установлен. «Время переписок с областным правительством закончилось, теперь будем добиваться справедливости и законности через суд», — заявил глава бологовских коммунистов Кормаков.

В исковом заявлении он потребовал обязать Руденю «в течение 10 дней со дня вынесения мотивированного решения по данному делу устранить допущенные нарушения». Заседание запланировано на 23 июля.

Ранее, в июле 2023 года, в Челябинске муниципальный депутат Металлургического района Сергей Астафьев подал в суд на депутата городской думы Владимира Корнева, сравнившего его с трансгендером. По словам Корнева, его возмутило, что в свободное от депутатской деятельности время Астафьев «популяризировал в соцсетях необходимость мужской красоты» и публиковал ролики с сеансов по уходу за лицом у косметолога.