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19:12, 26 июля 2023Россия

Российский депутат подал в суд на сравнившего его с трансгендером коллегу

Челябинский депутат Астафьев подал в суд на коллегу, сравнившего его с Кончитой Вурст

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Муниципальный депутат Металлургического района Челябинска Сергей Астафьев подал в суд на депутата городской думы Владимира Корнева, сравнившего его с трансгендером. Об этом Корнев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам парламентария, его возмутило, что в свободное от депутатской деятельности время Астафьев «популяризировал в соцсетях необходимость мужской красоты» и публиковал ролики с сеансов по уходу за лицом у косметолога. Из-за этого Корнев сравнил коллегу с австрийской поп-певицей Кончитой Вурст, которая является сценическим образом певца Томаса Нойвирта, выступавшего на «Евровидении» в 2014 году.

Чтобы подкрепить свою позицию, Корнев заменил на одном из фото лицо поп-звезды на лицо муниципального депутата и опубликовал результат в соцсетях. Кроме того, он устроил среди подписчиков опрос о том, насколько похожи Астафьев и Вурст, которую городской парламентарий назвал трансгендером. «Позор такому поведению! Один прыщи прилюдно давит, а другой волосы и реснички от седины закрашивает. Позор таким "альтернативщикам"», — написал Корнев.

Детали искового заявления он не уточнил. В свою очередь, Астафьев ситуацию не комментировал. На данный момент на странице депутата Металлургического района во «ВКонтакте» видеороликов с косметическими процедурами нет.

Ранее в Ивановской области подрались мэр Заволжска Вячеслав Касаткин и временно исполнявший обязанности главы города Андрей Иванов. 30 мая апелляционный суд восстановил Касаткина в должности после отстранения, и тот решил немедленно приступить к своим обязанностям. Прибыв на рабочее место после суда, он зашел к Иванову, чтобы узнать текущую обстановку в городе, и в фойе между ними начался конфликт.

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    Константин Лысяков
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