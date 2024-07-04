Кулеба потребовал два решения от западных политиков

Кулеба: Западу надо принять решения по поставкам снарядов и ударам по авиации РФ

Западу надо принять два решения: по поставкам снарядов Украине и ударам по авиации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью LRT.

Кулеба поблагодарил западных политиков за разрешение на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России и потребовал от них два решения в ближайшее время. По его мнению, страны Запада должны разрешить уничтожение авиации ВС России на аэродромах и увеличить поставки боеприпасов.

«Если у нас будет достаточно артиллерии и боеприпасов (...), это будет огромным вложением в изменение ситуации на поле боя», — подытожил глава МИД Украины. Он отметил, что превосходство России в воздухе является «болевой точкой» ВСУ.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен назвал условие увеличения дальности украинских ударов по России. По его словам, Киев увеличит дальность ударов по территории России в случае расширения фронта ВС РФ.