Курсу рубля предсказали ослабление в июле

Аналитик Мильчакова: снижение продаж валюты ЦБ может привести к ослаблению рубля

Значительное снижение объемов продажи валюты, которое запланировал на июль Банк России, может привести к ослаблению курса рубля, сгладить негативный эффект от которого способно позволить ожидание повышения ключевой ставки Центробанком (ЦБ), следует из прогноза ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Накануне, 3 июля, стало известно, что Минфин РФ увеличит почти в полтора раза, до 5,4 миллиарда рублей ежедневные объемы покупки иностранной валюты и золота. После объявления об этом доллар и евро резко выросли, подскочив до 89 и 95 рублей соответственно.

Эксперт в свою очередь предсказала, что курс доллара в течение ближайшей недели будет находиться в коридоре 87-90 рублей., евро — от 94 до 97 рублей, юаня – 12-12,4 рубля

Банк России во втором полугодии текущего года будет покупать или продавать валюту исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 миллиарда рублей в день. Таким образом, в течение ближайшего месяца ЦБ будет ежедневно продавать валюты на три миллиарда рублей, что существенно меньше, чем такой же показатель в июне.