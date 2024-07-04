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20:02, 4 июля 2024Экономика

Медведь сел в горящий бак и не сгорел

В Красноярском крае медведь решил поесть из дымящегося мусорного бака

Кадр: Telegram-канал Mash

В Красноярском крае медведь увидел дымящийся мусорный бак и залез в него в поисках съестного, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел недалеко от села Кошурниково. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что животное несколько раз подходит к мусорному баку, встает на задние лапы, а затем залезает внутрь, не обращая внимания на дым. Также на кадрах заметны три собаки, которых натравил на медведя хозяин территории. Они лают на медведя, но тот практически не обращает на это внимания.

Ранее десятки медведей заполонили пляж на Сахалине. На снятом ролике можно увидеть, как почти три десятка особей расположились небольшими группами на отлогом берегу возле моря. Некоторые из животных отдыхали лежа на пляже, другие искали пропитание. При этом большинство хищников, увидев пролетающую камеру, разбежались в разные стороны.

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      Мария Черкасова
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