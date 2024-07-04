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17:30, 4 июля 2024Россия

Медведев назвал число заключивших контракты с Минобороны бойцов в 2024 году

Медведев: за 2024 год с Минобороны заключили контракт около 190 тысяч человек

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

С начала 2024 года с Минобороны заключили контракт около 190 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании в Минобороны, фрагмент которого он опубликовал во «ВКонтакте».

По словам Медведева, в среднем за сутки в Вооруженные силы России приходит тысяча добровольцев. В этой связи от отметил работы как федеральных властей, так и регионов. На опубликованной записи видно, что в совещании по вопросам доукомплектования армии также принимали участие некоторые руководители российских областей и республик.

«В целом задача, поставленная президентом [России Владимиром Путиным]по набору военнослужащих (…) выполняется», — подчеркнул зампред Совбеза. Также он выразил отдельную благодарность россиянам, которые приняли решение добровольно отправиться в зону проведения спецоперации.

4 июня, в день независимости США, Медведев провел параллель между гражданской войной в этой стране и событиями спецоперации. По его словам, и тогда, и сейчас одна из сторон представляет собой прогресс и развитие, а другая – устаревшие и античеловечные представления. В российско-украинском конфликте роль проигравшего войну Юга играет Киев, подчеркнул он.

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      Алан Босиков
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