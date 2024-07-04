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10:30, 4 июля 2024Россия

Медведев порассуждал об истории США в день независимости страны и обратился к американцам

Медведев призвал американцев снова делать Россию великой

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал американцев возродить величие России. Об этом говорится в его сообщении в Telegram, опубликованном 4 июля — в день независимости США.

В своем рассуждении об американской истории Медведев провел параллели между гражданской войной в США и событиями специальной военной операции. Он сравнил Россию с промышленно развитым и опирающимся на принципы свободы и равенства Севером, а Украину — с Югом с царившим там «бесчеловечным, дремучим расизмом».

Как и тогда, сегодня «иностранные мерзавцы» желают победы тем, кто выступает за рабство, заявил Медведев. Однако, «старикану с полуоткрытым ртом» и «человеку с бегающими красными крысиными глазками» уже не верят, отметил он. Вероятно, зампред Совбеза имел в виду президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

«Хей, американцы! Перефразируя вашего Трампа, Make Russia Great Again! (делайте Россию снова великой — прим. "Ленты.ру")», — добавил Медведев в качестве постскриптума.

Ранее Медведев обратился с пожеланиями к руководству НАТО и Еврокомиссии. По его мнению, генеральному секретарю НАТО Марку Рютте и главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен стоит ждать максимальных провалов и проблем. «Говоря более серьезно, европейское фрик-шоу становится значительно увлекательнее», — заключил он.

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      Алан Босиков
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