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07:22, 4 июля 2024Россия

Минобороны заявило об ударах Су-34 авиабомбами по замаскированным целям ВСУ

МО РФ: экипажи Су-34 ударили по замаскированной технике и живой силе ВСУ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Экипажи российских истребителей Су-34 ударили по замаскированной технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Там уточнили, что цели удалось поразить в зоне ответственности группировки войск «Запад». Удар наносился авиабомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) — это позволило нанести точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

После получения информации от разведки об уничтожении целей экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.

2 июля оборонное ведомство заявило, что штурмовики Су-25 в зоне проведения спецоперации нанесли удары по подразделениям ВСУ. Удары экипажи штурмовиков наносили неуправляемыми авиационными ракетами. Цели поразили подразделения группировки войск «Восток»

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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