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13:51, 4 июля 2024Россия

Минобороны заявило об ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине

МО: поражены два предприятия военно-промышленного комплекса Украины и нефтезавод
СюжетМинобороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России ударила по двум предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что цели поразили оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Они же ударили по нефтезаводу и хранилищу топлива, которое снабжает Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Кроме того, за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации был нанесен удар по цеху производства и складу хранения ударных беспилотников, а также по скоплению живой силы и военной техники противника в 128-ми районах боевых действий.

Ранее армия России одним ударом уничтожила украинский МиГ-29 на аэродроме базирования в зоне СВО. Украинский истребитель дислоцировался на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области. Его удалось уничтожить ракетным ударом расчета оперативно-тактического комплекса «Искандер».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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