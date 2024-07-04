Минобороны заявило об ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине

МО: поражены два предприятия военно-промышленного комплекса Украины и нефтезавод

Армия России ударила по двум предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что цели поразили оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Они же ударили по нефтезаводу и хранилищу топлива, которое снабжает Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Кроме того, за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации был нанесен удар по цеху производства и складу хранения ударных беспилотников, а также по скоплению живой силы и военной техники противника в 128-ми районах боевых действий.

Ранее армия России одним ударом уничтожила украинский МиГ-29 на аэродроме базирования в зоне СВО. Украинский истребитель дислоцировался на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области. Его удалось уничтожить ракетным ударом расчета оперативно-тактического комплекса «Искандер».