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07:25, 4 июля 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении украинского МиГ-29 на аэродроме одним ударом

МО: расчет ОТРК «Искандер» одним ударом уничтожил МиГ-29 на аэродроме Долгинцево
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Армия России одним ударом уничтожила украинский МиГ-29 на аэродроме базирования в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Украинский истребитель дислоцировался на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области. Его удалось уничтожить ракетным ударом расчета оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Днем ранее, 3 июля, российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-24 на аэродроме базирования. Удар по цели был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

До этого Минобороны России сообщило, что на аэродроме Миргород в Полтавской области были уничтожены пять украинских Су-27, еще два истребителя оказались повреждены. Ракетный удар нанесли расчетами ОТРК «Искандер-М».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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