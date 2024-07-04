Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:25, 4 июля 2024Экономика

Москвичам пообещали вакханалию в конце рабочей недели

Синоптик Ильин предсказал дожди и грозы в Москве
СюжетЛивень в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жаркая рабочая неделя в Москве завершится «погодной вакханалией» с грозами и ливнями в пятницу, 5 июля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В пятницу днем температура воздуха в Москве достигнет 29-31 градуса тепла, а в Московской области столбик термометра поднимется до плюс 33 градусов. С полудня начнется мощный рост кучевых облаков, который приведет к сильной погодной вакханалии c грозовыми и ливневыми дождями», — сообщил Ильин. Не исключено, что местами будет идти град, а порывистый ветер достигнет 22-27 метров в секунду, добавил синоптик.

Материалы по теме:
Зеленый тупик. Экономисты назвали проблемы устойчивого развития
Зеленый тупик. Экономисты назвали проблемы устойчивого развития
9 июня 2024
Зеленая повестка меняет полярность? Страны БРИКС и ШОС отбирают лидерство у Европы и США
Зеленая повестка меняет полярность?Страны БРИКС и ШОС отбирают лидерство у Европы и США
11 июня 2024

Дождь продолжится в ночь на субботу, 6 июля, температура будет держаться на отметке плюс 14-16 градусов. «Станет прохладно, будет возможность легко дышать. По сравнению с прошедшими ночами москвичи испытают райское наслаждение», — описал Ильин. К утру дождь закончится. Днем в субботу осадков не ожидается, температура воздуха ожидается плюс 23-25 градусов. Ветер сохранит отдельные порывы до 13-18 метров в секунду и будет дуть с северо-запада.

Ночью в воскресенье снова будет достаточно прохладно — плюс 14-16 градусов, а в Подмосковье столбик термометра опустится до 8-13 градусов тепла. Днем потеплеет до плюс 26-28 градусов, ожидается слабый ветер и отсутствие осадков.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что в пятницу, 5 июля, в столицу и Подмосковье придут шторм с ураганом. Специалисты также не исключили возможности града и формирования смерчей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал невозможным прекращение огня на Украине без договоренностей о переговорах

      Влияние скандалов на гонорар Кологривого оценили

      Набиуллина анонсировала обсуждение шага повышения ключевой ставки ЦБ

      Путин назвал невозможным завершение конфликта с Украиной через посредников

      Путин заявил о праве ответить на размещение ракет США

      Путин заявил о бессмысленности общения с Радой в условиях узурпации власти на Украине

      Путин раскрыл данные о попытке Запада остановить российских военных у Киева

      Валуев отреагировал на отстранение назвавшего россиянина «русской свиньей» бойца MMA

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      Оценена вероятность появления смога в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше