Москвичам пообещали вакханалию в конце рабочей недели

Синоптик Ильин предсказал дожди и грозы в Москве

Жаркая рабочая неделя в Москве завершится «погодной вакханалией» с грозами и ливнями в пятницу, 5 июля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В пятницу днем температура воздуха в Москве достигнет 29-31 градуса тепла, а в Московской области столбик термометра поднимется до плюс 33 градусов. С полудня начнется мощный рост кучевых облаков, который приведет к сильной погодной вакханалии c грозовыми и ливневыми дождями», — сообщил Ильин. Не исключено, что местами будет идти град, а порывистый ветер достигнет 22-27 метров в секунду, добавил синоптик.

Дождь продолжится в ночь на субботу, 6 июля, температура будет держаться на отметке плюс 14-16 градусов. «Станет прохладно, будет возможность легко дышать. По сравнению с прошедшими ночами москвичи испытают райское наслаждение», — описал Ильин. К утру дождь закончится. Днем в субботу осадков не ожидается, температура воздуха ожидается плюс 23-25 градусов. Ветер сохранит отдельные порывы до 13-18 метров в секунду и будет дуть с северо-запада.

Ночью в воскресенье снова будет достаточно прохладно — плюс 14-16 градусов, а в Подмосковье столбик термометра опустится до 8-13 градусов тепла. Днем потеплеет до плюс 26-28 градусов, ожидается слабый ветер и отсутствие осадков.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что в пятницу, 5 июля, в столицу и Подмосковье придут шторм с ураганом. Специалисты также не исключили возможности града и формирования смерчей.