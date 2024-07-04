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13:00, 4 июля 2024Экономика

Москвичам пообещали смерч с градом

5 июля на Москву обрушатся ливень, шторм, смерч и град
СюжетУраган в Москве

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В пятницу, 5 июля, в Москву и Подмосковье придут шторм с ураганом. О том, что на столицу обрушится непогода, ее жителей предупредили специалисты Гидрометцентра.

«В Москве сильная жара (температура днем 5 июля 30-32 градуса), ночью 6 июня — сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду, имеется опасность формирования смерчей», — пообещали синоптики. Московскую область также ожидает ненастье — крупный град, порывы ветра до 27 метров в секунду и возможное появление смерчей.

Между тем, четверг, 4 июля, станет самым жарким днем этого лета в Москве. По словам синоптика Евгения Тишковца, на сегодняшний день придется пик затянувшейся на пять дней 30-градусной жары, столбики термометров покажут плюс 32-34 градуса.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что по мере изменения климата смерчи станут более частым явлением в Москве.

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      Полина Кислицына
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