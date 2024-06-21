Москвичам пообещали более частые смерчи

Синоптик Леус: смерчи в Москве будут появляться чаще

По мере изменения климата смерчи станут более характерным явлением для Москвы. Частые атмосферные вихри жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с ТАСС.

«Смерчи нехарактерны для столичного региона, это явление достаточно редкое, однако по мере дальнейшего изменения климата, по мере роста глобальных температур, что влияет и на погоду, и климат столичного региона, подобные явления будут появляться на территории все чаще и чаще», — отметил синоптик.

Днем ранее на Москву и Подмосковье обрушились ураган «Эдгар», смерчи и мегаливни. Шторм сносил с ног прохожих, срывал металлические листы со строящихся зданий, ронял деревья и опрокидывал автомобили. Стихия унесла жизни двух человек.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что прошедший ураган был оценен на 10 из 12 баллов по шкале Бофорта, порывы ветра достигали 25 метров в секунду.