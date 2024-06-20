Синоптики оценили разгул «Эдгара» по Москве

Синоптик Тишковец: по Москве прошел десятибалльный шторм

Прошедший по Москве в четверг, 20 июня, шторм был десятибальным. Так разгул стихии в столице оценил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Порывы ветра достигали штормовых 25 метров или 90 километров в час. По шкале Бофорта это десятибальный шторм из 12 возможных», — написал синоптик. Он добавил, что при таком ветре происходят значительные разрушения, ветер валит деревья и вырывает их с корнем, а на море возможны волны с максимальной высотой 7-10 метров.

Ранее сообщалось, что ураганный ветер в Москве повалил дерево, которое упало на три машины. В другом районе столицы дерево упало на балкон жилого дома, выбив окна.