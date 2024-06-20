Упавшее на балкон москвички во время урагана дерево попало на видео

Дерево упало на застекленный балкон жительницы во время урагана. Россиянка поделилась видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел в столичном районе Медведково. В момент происшествия проживающая в квартире девушка снимала на видео бушующий за окном балкона ураган. В конце ролика ветки падающего дерева выбили стекла на балконе. Уточняется, что девушка не пострадала.
Ранее ураган в Москве уронил один из биотуалетов, в котором оказался мужчина. Конструкция упала на асфальт дверью вниз, из-за чего россиянин не смог выбраться самостоятельно — ему пришлось вызвать спасателей.