Упавшее на балкон москвички во время урагана дерево попало на видео

Дерево упало на застекленный балкон жительницы Москвы во время урагана

Дерево упало на застекленный балкон жительницы во время урагана. Россиянка поделилась видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в столичном районе Медведково. В момент происшествия проживающая в квартире девушка снимала на видео бушующий за окном балкона ураган. В конце ролика ветки падающего дерева выбили стекла на балконе. Уточняется, что девушка не пострадала.

Ранее ураган в Москве уронил один из биотуалетов, в котором оказался мужчина. Конструкция упала на асфальт дверью вниз, из-за чего россиянин не смог выбраться самостоятельно — ему пришлось вызвать спасателей.