Синоптик предсказал самый жаркий день этого лета

Синоптик Тишковец: пик жары этим летом придется на 4 июля

4 июля станет самым жарким днем этого лета. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как сообщает синоптик, на четверг, 4 июля, придется пик 30-градусной жары, которая затянулась для москвичей на пять дней. По его данным, воздух в этот день прогреется до плюс 32-34 градусов. Тем не менее, это не самый высокий показатель в истории — рекорд принадлежит 1938 году, когда температура держалась на уровне плюс 33,7 градуса.

В дальнейшем зноя в мегаполисе не предвидится — после 4-го числа жара лишь будет «угасать». На это указывает и то, что температура преодолевала климатическую норму два месяца подряд. «И, хотя июль по-прежнему сохранит очень теплые и засушливые черты, присущие макушке лета, но такой жары, а уж тем более рекордной, скорее всего, этим летом больше не будет, поскольку положительное отклонение температуры воздуха от нормы станет постепенно сокращаться», — пообещал Тишковец.

По его словам, в следующем месяце в Москве ожидается лишь «скромное августовское тепло».

В пятницу столбики термометров опустятся до плюс 30 градусов, но во второй половине дня и в ночь на субботу в столицу, вероятно, придут холодный атмосферный фронт и дожди. Осадков в эти дни выпадет до трети месячной нормы. Ночь температура составит плюс 14-16 градусов, к полудню потеплеет до плюс 22-24 градусов. В воскресенье ночью будет до плюс 13 градусов, а днем — до 27 тепла. На следующей неделе, 8-14 июля, днем воздух прогреется до плюс 25-30 градусов.

Во вторник, 2 июля, жара выдалась по-настоящему рекордной. Такой температуры в Москве не наблюдалось последние 134 года.