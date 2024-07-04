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14:50, 4 июля 2024Россия

На большей части российского города запретили электросамокаты

В Сочи ограничили движение на электросамокатах

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Сочи ограничили движение на электросамокатах по набережным и пляжам, сообщили в администрации города по итогам выездов административных комиссий на общественные территории.

Ранее ограничения на поездки на самокатах вводили в 23 зонах повышенной активности местных жителей и отдыхающих. Это парки, скверы и другие людные места Центрального и Адлерского районов. Таким образом, электросамокаты запретили на большей части российского города.

Компании, предоставляющие самокаты в аренду, уже внесли корректировки в программное обеспечение и маршруты.

В администрации Сочи связали принятое решение с большим потоком туристов. «С мая по сентябрь включительно курорт планирует принять свыше 4,6 миллиона человек. Это большая ответственность (..) наши основные усилия направлены на обеспечение безопасного и комфортного отдыха как гостей, так и жителей курорта», — заявил заместитель главы Сочи Олег Бурлев.

В июне 2024 года в Калуге решили ограничить движение средств индивидуальной мобильности по улицам с большой проходимостью. В городе также работают над сокращением мест для парковки этого транспорта.

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      Елена Торубарова
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