В российском городе запретили движение самокатов по ряду улиц

В Калуге запретили движение самокатов по улицам с большой проходимостью

В Калуге решили ограничить движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по улицам с большой проходимостью. Об этом глава города Дмитрий Денисов сообщил в своем Telegram-канале.

По единогласному решению городской комиссии по безопасности дорожного движения, на улицах с большим потоком пешеходов будут установлены знаки, запрещающие проезд на самокатах. Нововведение в скором времени отразится и в специализированных мобильных приложениях — соответствующее распоряжение будет направлено самокатным компаниям. Кроме того, как уточнил Денисов, в Калуге работают над сокращением мест для парковки этого транспорта.

Ранее в этом российском городе самокатчик на скорости сбил женщину с восьмимесячным ребенком на руках. После столкновения горожанин уехал — пытавшуюся его остановить прохожую он оттолкнул. У матери с младенцем диагностировали травмы средней степени тяжести.

В сентябре 2023 года депутаты Госдумы выступили с инициативой запретить движение электросамокатов по тротуарам. Кроме того, парламентарии рассматривают возможность ввести в России административную и уголовную ответственность для водителей электросамокатов, а также присвоить каждому СИМ госномера. В столице арендуемые самокаты уже снабдили увеличенными номерными знаками.