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08:08, 4 июля 2024Россия

На российской трассе опрокинулся автобус с 30 пассажирами

В Кузбассе на трассе опрокинулся автобус с 30 пассажирами, двое пострадали

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

В Кемеровской области на трассе Р-255 «Сибирь» опрокинулся рейсовый автобус, внутри которого находились 30 пассажиров. Об этом сообщает управление МВД по Кузбассу в Telegram-канале.

Авария произошла в Топкинском муниципальном округе. Автобус, предварительно, следовал по маршруту ЮграКемерово. Его водитель не справился с управлением, из-за чего транспорт съехал с проезжей части и опрокинулся в кювет.

«На момент происшествия в автобусе находились 30 пассажиров. В результате ДТП были травмированы 15-летняя девушка, а также управлявший транспортом мужчина», — сообщили в управлении МВД.

Водитель автобуса, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции после случившегося начали проверку.

Ранее пассажирский автобус после столкновения с грузовиком наехал на остановку с людьми в городе Бийск Алтайского края. Пострадали два человека — 17-летнюю девушку и мужчину с травмами доставили в больницу.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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