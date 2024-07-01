В российском регионе автобус наехал на остановку с людьми

В Алтайском крае автобус наехал на остановку с людьми, есть пострадавшие

Пассажирский автобус после столкновения с грузовиком наехал на остановку с людьми в городе Бийск Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве разъяснили, что в результате ДТП в российском регионе пострадали два человека. 17-летнюю девушку и мужчину с травмами доставили в больницу.

Спасатели продолжили работу на месте случившегося.

До этого стало известно, что 17 человек пострадали при аварии автобуса с фурой на трассе Р-255 в Кемеровской области. Тогда уточнялось, что общественный транспорт пытался обогнать грузовик по встречной полосе, но врезался в него.

Еще раньше в Ханты-Мансийске машина протаранила стену офиса автосервиса и остановилась в сантиметрах от его сотрудницы.