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11:08, 1 июля 2024Россия

В российском регионе автобус наехал на остановку с людьми

В Алтайском крае автобус наехал на остановку с людьми, есть пострадавшие

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Пассажирский автобус после столкновения с грузовиком наехал на остановку с людьми в городе Бийск Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве разъяснили, что в результате ДТП в российском регионе пострадали два человека. 17-летнюю девушку и мужчину с травмами доставили в больницу.

Спасатели продолжили работу на месте случившегося.

До этого стало известно, что 17 человек пострадали при аварии автобуса с фурой на трассе Р-255 в Кемеровской области. Тогда уточнялось, что общественный транспорт пытался обогнать грузовик по встречной полосе, но врезался в него.

Еще раньше в Ханты-Мансийске машина протаранила стену офиса автосервиса и остановилась в сантиметрах от его сотрудницы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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