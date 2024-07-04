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20:00, 4 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали количество неучтенных мужчин

Наталуха: почти миллион украинских мужчин не значатся ни в каких реестрах

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине почти миллион мужчин призывного возраста не учтены ни в каких реестрах и не трудоустроены официально, поэтому об их местонахождении ничего не известно. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, передает «Общественное радио».

По его словам, государство не знает ничего о 938 тысячах мужчин призывного возраста, кроме идентификационных кодов. Как объяснил Наталуха, эти люди находятся в серой зоне, не трудоустроены официально, нигде не учатся и не выезжали за границу. «Найти их — это задача, но чтобы их найти, надо тратить ресурс», — отметил он.

По имеющейся у властей Украины информации, число мужчин в возрасте от 25 до 59 лет, попадающих под мобилизацию, оценивается в чуть более чем 12 миллионов человек. При этом они не обладают точными сведениями о том, кто из них является военнообязанным, а кто нет. По словам Наталухи, порядка 1,5 миллионов из ним могут иметь инвалидность, а часть уже уехала за границу.

Ранее украинский адвокат Марина Бекало рассказала, что отсутствие кисти или стопы на Украине не является поводом для отсрочки от мобилизации.

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      Алевтина Запольская
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