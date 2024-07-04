На Украине отказались считать поводом для отсрочки от мобилизации отсутствие стопы

Отсутствие кисти рук или стопы не является поводом для отсрочки от мобилизации на Украине. Об этом заявила украинский адвокат Марина Бекало, сообщает Telegraf.
Бекало отметила, что отсутствие кисти и другие виды ампутации или дефектов характеризуется как «незначительное» или «умеренное» нарушение функций. Такая категория военнообязанных получает категорию «ограниченно годен в военное время», что не дает отсрочки от мобилизации.
При этом юрист добавила, что данным украинцам необходимо индивидуальное медицинское обследование. «Извините, но это потом "головная боль" для самой армии, и для самого человека, само собой», — подчеркнула адвокат.
Ранее на Украине издали закон о мобилизации трех категорий студентов с 1 июля. Отмечается, что под действие нового закона не попадают только студенты, обучающиеся в вузах и учреждениях профтехобразования на очной форме.