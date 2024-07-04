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18:57, 4 июля 2024Бывший СССР

На Украине отказались считать поводом для отсрочки от мобилизации отсутствие стопы

Telegraf: отсутствие кисти или стопы не дает отсрочки от мобилизации

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Отсутствие кисти рук или стопы не является поводом для отсрочки от мобилизации на Украине. Об этом заявила украинский адвокат Марина Бекало, сообщает Telegraf.

Бекало отметила, что отсутствие кисти и другие виды ампутации или дефектов характеризуется как «незначительное» или «умеренное» нарушение функций. Такая категория военнообязанных получает категорию «ограниченно годен в военное время», что не дает отсрочки от мобилизации.

При этом юрист добавила, что данным украинцам необходимо индивидуальное медицинское обследование. «Извините, но это потом "головная боль" для самой армии, и для самого человека, само собой», — подчеркнула адвокат.

Ранее на Украине издали закон о мобилизации трех категорий студентов с 1 июля. Отмечается, что под действие нового закона не попадают только студенты, обучающиеся в вузах и учреждениях профтехобразования на очной форме.

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      Юрий Леонов
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