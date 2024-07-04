На Украине рассказали о ежедневных попытках сотен граждан бежать из страны

Депутат Рады Наталуха: ежедневно около 200 призывников пытаются покинуть Украину

Каждый день около 200 мужчин призывного возраста пытаются уехать с Украины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады, председатель комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, передает «Общественное радио».

Он добавил, что еще большее количество мужчин уходит в теневой сектор экономики, что наносит серьезный ущерб государству.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что в последнее время участились попытки незаконного вывоза украинцев через границу. Компании, которые предоставляют такие услуги, возят мужчин на автобусах по 30 человек. Стоимость такой поездки может доходить до 20 тысяч долларов (около 2 миллионов рублей).

Ранее 17 украинцев задержали на границе с Венгрией при попытке незаконного выезда. Машину, в которой они ехали, остановили в 200 метрах от приграничного пункта.