На Украине сообщили об отъезде Залужного в Лондон

«Главком»: Залужный уехал в Великобританию 3 июля

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный уехал в Великобританию. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на источники в окружении экс-главкома украинской армии.

По информации журналистов, после отправления Залужного в отставку в феврале и последующего назначения послом Украины в Великобритании он ни разу не был в Лондоне. При этом британские политики «с нетерпением ждали» нового посла.

Уточняется, что Залужный отправился в Великобританию 3 июля. Причиной отложенного почти на полгода отъезда в Лондон стало обучение бывшего главнокомандующего ВСУ в Дипломатической академии, рассказали источники издания.