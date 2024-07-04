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12:27, 4 июля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили об отъезде Залужного в Лондон

«Главком»: Залужный уехал в Великобританию 3 июля

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный уехал в Великобританию. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на источники в окружении экс-главкома украинской армии.

По информации журналистов, после отправления Залужного в отставку в феврале и последующего назначения послом Украины в Великобритании он ни разу не был в Лондоне. При этом британские политики «с нетерпением ждали» нового посла.

Уточняется, что Залужный отправился в Великобританию 3 июля. Причиной отложенного почти на полгода отъезда в Лондон стало обучение бывшего главнокомандующего ВСУ в Дипломатической академии, рассказали источники издания.

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      Екатерина Грищенко
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