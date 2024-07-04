Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные карты Министерства цифровой трансформации страны.

Отмечается, что в 23:30 по местному времени (совпадает с московским) тревогу объявили в Черкасской и Киевской областях, в 23:41 — в Киеве. После этого тревога распространилась на всю территорию Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области произошли взрывы на аэродромах. Один из них, по данным пророссийского подполья, был слышен в направлении аэродрома Борисполь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.