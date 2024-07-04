На аэродромах в Киеве и Киевской области прозвучали взрывы

Подпольщик Лебедев: в Киеве и Киевской области произошли взрывы на аэродромах

На аэродромах в Киеве и Киевской области произошли взрывы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 4:15 в Киеве был слышен взрыв в направлении аэродрома Борисполь. Конкретики нет, удар был слышен издалека», — сказал он.

Подпольщик добавил, что в 4:30 также был слышен сильный прилет в направлении города Васильков на юго-западе от Киева. Он отметил, что взрывы были замечены в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, на территории которого есть военные склады, ангары для самолетов и нефтехранилище.

По данным подполья, в центре Василькова есть площадь, на территории которой организован учебный центр для украинских пилотов. Сообщается, что там находится большое количество военной техники, а также самолеты, нефтехранилища и несколько казарм.

Ранее Лебедев заявил, что Вооруженные силы России нанесли удары по базе президентской бригады Нацгвардии Украины в Киевской области. Он подчеркнул, что пораженная бригада была основной при попытке весенней атаки на Белгородскую область.