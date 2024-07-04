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10:40, 4 июля 2024Бывший СССР

В подполье сообщили об ударах по базе украинской президентской бригады

Лебедев: ВС РФ нанесли удары по базе президентской бригады Нацгвардии Украины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по базе президентской бригады Нацгвардии Украины в Киевской области. Об этом сообщил со ссылкой на коллег координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 00:50 и в 01:30 4 июля были два удара в Вышгороде, известном тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины», — заявил он.

По данным подпольщика, звуки взрывов были слышны в стороне улицы генерала Кульчицкого. Лебедев уточнил, что там расположены основная часть военной базы, полигон, казармы военных, коттеджи руководства, ангары с техникой и склады боекомплекта. Как он подчеркнул, пораженная бригада была основной при попытке весной атаковать Белгородскую область.

Ранее подполье проинформировало об ударах по складу с боекомплектами и производству дронов ВСУ в Харькове. Как сообщается, ВС России вечером 2 июля ударили по промышленным предприятиям в Немышлянском и Индустриальном районах города.

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      Кристина Есикова
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