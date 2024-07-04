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20:58, 4 июля 2024Экономика

Набиуллина отметила усложнение ситуации с международными платежами

Набиуллина: ситуация с трансграничными платежами в последнее время усложнилась
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В последнее время ситуация с трансграничными платежами в России усложнилась. Об этом в ходе пресс-конференции заявили глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Интерфакс».

Она отметила, что о наличии трудностей с международными переводами говорят, прежде всего, экспортеры. При этом российский бизнес ищет пути решения проблемы и адаптируется к сложившейся обстановке. «Мы им помогаем, чем можем», — добавила Набиуллина. Глава Банка России добавила, что ситуация с платежами приводит к росту издержек, и, как следствие, подорожанию импортных товаров.

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Ранее Набиуллина прокомментировала ситуацию на валютном рынке. По ее словам, в стране нет множественности курсов рубля, но по внебиржевым сделкам они могут быть разные. Председатель ЦБ РФ напомнила, что в России наличный и безналичный курс всегда отличались. Например, в 2022 году эта разница была существенной. Сейчас же появилась «некоторая фрагментация», потому что сделки по долларам и евро ушли во внебиржевую торговлю.

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