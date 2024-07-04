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17:48, 4 июля 2024Экономика

Набиуллина высказалась о появлении нескольких курсов рубля

Набиуллина: в России нет множественных курсов рубля
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В России нет множественности курсов рубля, но по внебиржевым сделкам они могут быть разные. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует РБК.

По ее словам, в РФ наличный и безналичный курс всегда отличались. Например, в 2022 году эта разница была существенной. Сейчас же появилась «некоторая фрагментация», потому что сделки по долларам и евро ушли во внебиржевую торговлю.

Набиуллина напомнила, что в прошлом были рыночный и официальный курсы. Но сейчас такой множественности нет. Стоимость российской валюты не устанавливают административно, например, только для импортеров или экспортеров.

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Кроме того, Набиуллина заверила, что регулятор обладает всей полнотой данных о внебиржевых операциях и понимает озабоченность рынка по поводу прозрачности курса. В связи с этим она пообещала в ближайшее время опубликовать официальную методологию определения официального курса. Принципиальных изменений, однако, не ожидается. Методы, используемые ЦБ, отражают экономическую стоимость российской валюты по отношению к другим.

Ранее зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин объяснил постепенное укрепление курса рубля и эффектом высокой ставки, и западными санкциями, которые создают сложности с импортом иностранных товаров. С начала года российская валюта укрепилась на 2-5 процента.

Экономист Владимир Григорьев считает, что в июле рубль начнет слабеть, так как нынешний курс не очень выгоден бюджету. Когда участники экспортно-импортных операций освоятся в новых условиях, импорт начнет расти. Это усилит спрос на валюту, и, как следствие, удешевит рубль.

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