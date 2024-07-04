Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:57, 4 июля 2024Экономика

Укрепление рубля объяснили санкциями

Зампред ЦБ Заботкин связал укрепление курса рубля с западными санкциями

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Постепенное укрепление курса рубля за последние месяцы связано как с эффектом высокой ставки, так и с западными санкциями, из-за которых возникают проблемы с импортом иностранных товаров. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин, передает РИА Новости.

По его словам, с начала года рубль укрепился на 2-5 процента в зависимости от валютной пары. Однако чиновник считает, что политика регулятора оказывает большее влияние, поскольку повышает выгоду сбережений в рублях.

Влияние проблем с импортом, которые снижают спрос на валюту, представитель ЦБ призвал не преувеличивать. Дело в том, что одновременно со снижением объемов поставок растут трансакционные издержки, то есть платежи за поставки в целом повышаются, что уже увеличивает спрос на валюту.

Укрепление российской валюты продолжается шесть месяцев, то есть с момента повышения ключевой ставки до 16 процентов и вступления в силу новых санкций США, осложнивших внешнеторговые расчеты.

Материалы по теме:
Западный бизнес передумал уходить из России. Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
Западный бизнес передумал уходить из России.Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
21 июня 2024
Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро. Что будет с курсом и как теперь покупать и продавать валюту?
Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро.Что будет с курсом и как теперь покупать и продавать валюту?
12 июня 2024

В то же время укрепление рубля за последний месяц значительно ускорилось. Такой результат наблюдается на фоне стабильной ставки и санкций США, введенных 12 июня, которые остановили торговлю долларами и евро на Мосбирже, а также заблокировали работу ряда финансовых организаций, обеспечивавших проведение платежей.

Ранее Заботкин рассказал, что в конце июля Центробанк может повысить ключевую ставку до 17 или 18 процентов годовых, поскольку аргументы в пользу такого решения усилились.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал способ одномоментно прекратить конфликт с Украиной. Что для этого требуется?

      Лукашенко назвал причину конфликта на Украине

      Путин рассказал об участии России в урегулировании конфликта в Газе

      Внешность Кристины Агилеры раскритиковали в сети словами «точно Оземпик»

      Раскрыто главное последствие ударов ВС РФ по украинским аэродромам

      В Грузии захотели перезагрузить отношения с США

      У популярной российской блогерши обнаружили рак

      Россиянка пострадала из-за взрыва электровелосипеда

      В России начали испытания беспилотного «Зубила»

      Путина и Лукашенко накормили чебуреками, куырдаком и тушпарой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше