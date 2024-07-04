Укрепление рубля объяснили санкциями

Зампред ЦБ Заботкин связал укрепление курса рубля с западными санкциями

Постепенное укрепление курса рубля за последние месяцы связано как с эффектом высокой ставки, так и с западными санкциями, из-за которых возникают проблемы с импортом иностранных товаров. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин, передает РИА Новости.

По его словам, с начала года рубль укрепился на 2-5 процента в зависимости от валютной пары. Однако чиновник считает, что политика регулятора оказывает большее влияние, поскольку повышает выгоду сбережений в рублях.

Влияние проблем с импортом, которые снижают спрос на валюту, представитель ЦБ призвал не преувеличивать. Дело в том, что одновременно со снижением объемов поставок растут трансакционные издержки, то есть платежи за поставки в целом повышаются, что уже увеличивает спрос на валюту.

Укрепление российской валюты продолжается шесть месяцев, то есть с момента повышения ключевой ставки до 16 процентов и вступления в силу новых санкций США, осложнивших внешнеторговые расчеты.

В то же время укрепление рубля за последний месяц значительно ускорилось. Такой результат наблюдается на фоне стабильной ставки и санкций США, введенных 12 июня, которые остановили торговлю долларами и евро на Мосбирже, а также заблокировали работу ряда финансовых организаций, обеспечивавших проведение платежей.

Ранее Заботкин рассказал, что в конце июля Центробанк может повысить ключевую ставку до 17 или 18 процентов годовых, поскольку аргументы в пользу такого решения усилились.