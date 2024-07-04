Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:59, 4 июля 2024Забота о себе

Назван способ сделать миссионерскую позу в сексе интереснее

Фото: Just Life / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Луна Мататас считает, что секс в миссионерской позе необязательно будет скучным. Способы разнообразить самую универсальную позицию и сделать ее интереснее она назвала Men's Health.

Для более глубокого проникновения Мататас посоветовала женщине закинуть одну или обе ноги на спину мужчине. Плюсом этой позиции коуч назвала возможность стимулировать точку G. Чтобы усилить интенсивность ощущений, она предложила положить ноги на плечи партнера. Коуч предупредила, что долго находиться в таком положении смогут не все, так как нужны хорошая физическая форма и растяжка.

Еще один вариант миссионерской позы, предложенный Мататас, также потребует гибкости и выносливости. Для этого мужчине надо встать на колени перед женщиной, а ей — лечь на спину, приподнять таз и поставить ступни на грудь партнеру. По словам эксперта, преимущество этой позиции в том, что женщина получает возможность контролировать темп и глубину проникновения.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Также Мататас предложила вариант миссионерской позы, который позволяет стимулировать клитор. Для занятия сексом в этом положении понадобится высокая кровать или стол. Коуч пояснила, что женщина должна лечь на спину и обхватить ногами за талию или плечи расположившегося рядом партнера.

Ранее сексуальный психофизиолог Николь Прауз посоветовала перед интимной близостью выпить чашку кофе. По ее словам, бодрящий напиток усиливает сексуальное возбуждение и делает процесс приятнее.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ликвидировали в зоне СВО наемника из Португалии. Он запомнился казнью сдавшегося в плен бойца

      Россиянин надругался над возвращавшейся из гостей незнакомкой

      На российской трассе опрокинулся автобус с 30 пассажирами

      Американка купила фастфуд и возмутилась полученным чеком

      ФСБ потребовала ввести новые ограничения для пользователей IP-телефонии из-за мошенников

      Известный российский актер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

      Российский военный решил уклониться от службы и получил пять лет колонии

      Названы главные проблемы российской экономики

      В Госдуме предложили разрешить водить автомобиль людям с ампутированными руками

      Украинских командиров уличили в сокрытии причин потерь ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше