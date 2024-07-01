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08:32, 1 июля 2024Забота о себе

Названа веская причина выпить кофе перед сексом

Фото: Jonathan Pielmayer / Unsplash

Употребление кофе перед интимной близостью может сделать процесс приятнее, заявила сексуальный психофизиолог Николь Прауз. Ее слова приводит издание Health Digest.

Прауз заявила, что кофеин способен усилить сексуальное возбуждение, поэтому перед половым контактом может быть полезно выпить чашку кофе. Кофеин воздействует на либидо так же, как и на нервную систему по утрам. Он, по словам специалистки, помогает почувствовать себя бодрым и полным энергии после пробуждения, а секс как раз-таки требует определенного уровня выносливости.

Кроме того, Прауз сослалась на последние исследования, показавшие, что регулярное употребление кофе помогает повысить уровень тестостерона у мужчин и сокращает риск развития эректильной дисфункции. Для профилактики проблем с потенцией достаточно выпивать две-три чашки напитка в день, отметила психофизиолог.

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