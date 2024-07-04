Названа вложившая миллиарды долларов в российскую экономику страна

Эмир Аль Тани: инвестиции Катара в экономику России составляют порядка $13 млрд

Суммарный размер инвестиций Катара в российскую экономику составляет около 13 миллиардов долларов. Объем денежных вложений в ВВП РФ раскрыл эмир ближневосточной страны Тамим бен Хамад Аль Тани. Его слова приводит РИА Новости.

При этом, как уточнил эмир, власти Катара не собираются останавливаться на достигнутом уровне и планируют наращивать объем инвестиций в российскую экономику. Эта тема, по его словам, стала одной из ключевых на деловых переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане. «Мы намерены эту цифру (около 13 миллиардов долларов — прим. «Ленты.ру») увеличивать», — резюмировал Аль Тани.

Ранее посол России в Катаре Дмитрий Догадкин сообщил о проработке двусторонних проектов в различных отраслях на общую сумму более чем в 160 миллиардов рублей. Кроме того, дипломат подчеркнул важность расширения взаимодействия двух стран в инвестиционной сфере. Одним из главных приоритетов сотрудничества он назвал развитие проектов в транспортной и логистической областях.

Еще одним значимым направлением в двусторонних торгово-экономических отношениях является энергетическая отрасль. В июне 2023 года министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил о планах ближневосточной страны при участии России, Туркмении и Катара создать газовый хаб в южной провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива. Как отметил чиновник, этот проект может повысить уровень энергетической безопасности региона и нарастить газовые потоки.