Невестка Светличной ответила на слухи об онкологическом заболевании актрисы

Невестка актрисы Светличной опровергла слухи о ее онкологическом заболевании

Невестка заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной ответила на слухи об онкологическом заболевании свекрови. Ее слова приводит Пятый канал.

Ольга Светличная опровергла информацию о возможной болезни артистки. «У нее все стабильно. Все соответствует ее диагнозу. Ей 84 года», — заявила она.

Невестка Светличной добавила, что при ухудшении состояния родственницы она бы узнала об этом от врачей.

Ранее в сети появилась информация о том, что у звезды выявили болезненное новообразование под нижней челюстью и увеличенные лимфоузлы на шее. УЗИ Светличной якобы показало трехсантиметровую опухоль. По данным СМИ, артистка была направлена к онкологу для проведения гистологии и назначения плана лечения.