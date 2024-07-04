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14:43, 4 июля 2024Культура

Невестка Светличной ответила на слухи об онкологическом заболевании актрисы

Невестка актрисы Светличной опровергла слухи о ее онкологическом заболевании

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Невестка заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной ответила на слухи об онкологическом заболевании свекрови. Ее слова приводит Пятый канал.

Ольга Светличная опровергла информацию о возможной болезни артистки. «У нее все стабильно. Все соответствует ее диагнозу. Ей 84 года», — заявила она.

Невестка Светличной добавила, что при ухудшении состояния родственницы она бы узнала об этом от врачей.

Ранее в сети появилась информация о том, что у звезды выявили болезненное новообразование под нижней челюстью и увеличенные лимфоузлы на шее. УЗИ Светличной якобы показало трехсантиметровую опухоль. По данным СМИ, артистка была направлена к онкологу для проведения гистологии и назначения плана лечения.

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      Мария Рюрикова
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