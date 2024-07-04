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09:43, 4 июля 2024Культура

У Светланы Светличной заподозрили онкологию

Mash: у актрисы Светличной выявили опухоль нижней челюсти

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной заподозрили онкологическое заболевание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У звезды выявили болезненное новообразование под нижней челюстью и увеличенные лимфоузлы на шее. УЗИ показало трехсантиметровую опухоль. В последний месяц Светличная жаловалась на боль в левом ухе.

Артистка направлена к онкологу для проведения гистологии и назначения плана лечения. Светличную также ждет компьютерная томография и возможная операция.

В мае 2024 года Светличную срочно перевели из психиатрической больницы, в которой она находилась в последнее время, в столичный стационар. Причиной госпитализации стали проблемы со здоровьем — у Светличной обнаружили патологию в легком и инфекцию в почках.

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      Мария Рюрикова
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