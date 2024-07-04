Одной их крупнейших стран-экспортеров газа предрекли его скорый дефицит

Bloomberg: Австралия может столкнуться с дефицитом СПГ уже в 2027 году

Австралия может столкнуться с нехваткой сжиженного природного газа (СПГ) уже в 2027 году. Об этом со ссылкой на исследование Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей пишет Bloomberg.

Одному их крупнейших мировых экспортеров этого топлива предрекли скорый дефицит СПГ на густонаселенном восточном побережье страны на год раньше, чем ожидалось ранее. По мнению авторов отчета, эта ситуация потребует ряда политических и рыночных ответов, среди них — поиск новых источников добычи и поставок газа. Также может потребоваться перенаправить для внутреннего потребления объемы СПГ, обычно поставляемые на спотовый рынок.

Австралия остается одним из главных поставщиков СПГ на мировой рынок, хотя и уступила в последние годы лидерство США и Катару. На данный момент австралийское топливо экспортируется в основном в Японию, Китай, Тайвань и Южную Корею.

Ранее Институт энергетики и финансов (IEF) спрогнозировал, что по итогам 2024 года суммарные объемы экспорта российского природного газа могут увеличиться на 15 процентов в сравнении с показателем 2023-го, до 158 миллиардов кубометров. Как ожидают эксперты, ключевым драйвером роста станут поставки трубопроводного газа, суммарные объемы которых могут вырасти на 16 процентов, до 109 миллиардов кубометров.